Сьогоднішня ціна Wifejak (WIFE)

Поточна ціна Wifejak (WIFE) сьогодні становить 0.00235784 USD з ринковою капіталізацією $ 2.35M USD. Ціна WIFE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wifejak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.07K USD

- зміна ціни Wifejak протягом дня — +12.63%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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