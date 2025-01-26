Ціна Wifedoge (WIFEDOGE)
Поточна ціна Wifedoge (WIFEDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIFEDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wifedoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 469.30 USD
- зміна ціни Wifedoge протягом дня — +0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wifedoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wifedoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wifedoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wifedoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.40%
|30 днів
|$ 0
|-15.44%
|60 днів
|$ 0
|-13.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wifedoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+0.40%
-9.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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