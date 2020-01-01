Токеноміка Wife Changing Money (WIFE) Дізнайтеся ключову інформацію про Wife Changing Money (WIFE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wife Changing Money (WIFE) WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Офіційний вебсайт: https://heyanon.ai/ Купити WIFE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wife Changing Money (WIFE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wife Changing Money (WIFE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Історичний максимум: $ 0,00101979 $ 0,00101979 $ 0,00101979 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013815 $ 0,00013815 $ 0,00013815 Дізнайтеся більше про ціну Wife Changing Money (WIFE)

Токеноміка Wife Changing Money (WIFE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wife Changing Money (WIFE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WIFE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WIFE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WIFE, досліджуйте ціну токена WIFE в реальному часі!

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