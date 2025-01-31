Ціна Wife Changing Money (WIFE)
Поточна ціна Wife Changing Money (WIFE) сьогодні становить 0.04080135 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WIFE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wife Changing Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.07 USD
- зміна ціни Wife Changing Money протягом дня — -2.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wife Changing Money до USD становила $ -0.00085225951446336.
За останні 30 днів зміна ціни Wife Changing Money до USD становила $ -0.0211397996.
За останні 60 днів зміна ціни Wife Changing Money до USD становила $ -0.0183260609.
За останні 90 днів зміна ціни Wife Changing Money до USD становила $ -0.03730866600136663.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00085225951446336
|-2.04%
|30 днів
|$ -0.0211397996
|-51.81%
|60 днів
|$ -0.0183260609
|-44.91%
|90 днів
|$ -0.03730866600136663
|-47.76%
Останній аналіз цін Wife Changing Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.04%
-2.04%
-12.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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