Ціна WienerAI (WAI)
Поточна ціна WienerAI (WAI) сьогодні становить 0.00001003 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WienerAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WienerAI протягом дня — +14.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WienerAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WienerAI до USD становила $ -0.0000019721.
За останні 60 днів зміна ціни WienerAI до USD становила $ -0.0000058436.
За останні 90 днів зміна ціни WienerAI до USD становила $ -0.000039173885497712166.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14.17%
|30 днів
|$ -0.0000019721
|-19.66%
|60 днів
|$ -0.0000058436
|-58.26%
|90 днів
|$ -0.000039173885497712166
|-79.61%
Останній аналіз цін WienerAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+19.20%
+14.17%
-27.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WienerAI is the world’s most advanced consumer AI trading bot. It is the first Sausage/Dog/Artificial Intelligence ever created and the universe’s most powerful cybernetic being. This weenie is gunning for “top dog” on the charts. WienerAI ($WAI) is currently in the private PRESALE stage when the price is at its lowest. When it goes public, the listing price will be much higher.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WAI до VND
₫0.25717923
|1 WAI до AUD
A$0.0000159477
|1 WAI до GBP
￡0.0000076228
|1 WAI до EUR
€0.0000088264
|1 WAI до USD
$0.00001003
|1 WAI до MYR
RM0.0000443326
|1 WAI до TRY
₺0.0003817418
|1 WAI до JPY
¥0.0014394053
|1 WAI до RUB
₽0.0008346966
|1 WAI до INR
₹0.0008644857
|1 WAI до IDR
Rp0.1671665998
|1 WAI до KRW
₩0.0142471135
|1 WAI до PHP
₱0.0005735154
|1 WAI до EGP
￡E.0.0005143384
|1 WAI до BRL
R$0.0000587758
|1 WAI до CAD
C$0.0000138414
|1 WAI до BDT
৳0.0012161375
|1 WAI до NGN
₦0.0159458946
|1 WAI до UAH
₴0.0004143393
|1 WAI до VES
Bs0.00071213
|1 WAI до PKR
Rs0.0028062937
|1 WAI до KZT
₸0.0051726716
|1 WAI до THB
฿0.0003357041
|1 WAI до TWD
NT$0.0003246711
|1 WAI до AED
د.إ0.0000368101
|1 WAI до CHF
Fr0.0000081243
|1 WAI до HKD
HK$0.0000777325
|1 WAI до MAD
.د.م0.0000930784
|1 WAI до MXN
$0.0002037093