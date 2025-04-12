Сьогоднішня ціна WienerAI (WAI)

Поточна ціна WienerAI (WAI) сьогодні становить 0.00001003 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WienerAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WienerAI протягом дня — +14.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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