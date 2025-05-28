Ціна WIDI (WIDI)
Поточна ціна WIDI (WIDI) сьогодні становить 0,00360942 USD з ринковою капіталізацією $ 3,66M USD. Ціна WIDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WIDI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WIDI протягом дня — +7,00%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WIDI до USD становила $ +0,00023623.
За останні 30 днів зміна ціни WIDI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WIDI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WIDI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00023623
|+7,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WIDI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,34%
+7,00%
+2,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.
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