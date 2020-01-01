Токеноміка WickedBet Casino (WIK) Дізнайтеся ключову інформацію про WickedBet Casino (WIK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WickedBet Casino (WIK) Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. Офіційний вебсайт: https://www.wickedbet.com Whitepaper: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics Купити WIK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WickedBet Casino (WIK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WickedBet Casino (WIK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 173,15K $ 173,15K $ 173,15K Загальна пропозиція: $ 69,52M $ 69,52M $ 69,52M Циркуляційна пропозиція: $ 42,45M $ 42,45M $ 42,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 283,56K $ 283,56K $ 283,56K Історичний максимум: $ 0,211205 $ 0,211205 $ 0,211205 Історичний мінімум: $ 0,00307217 $ 0,00307217 $ 0,00307217 Поточна ціна: $ 0,00407824 $ 0,00407824 $ 0,00407824 Дізнайтеся більше про ціну WickedBet Casino (WIK)

Токеноміка WickedBet Casino (WIK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WickedBet Casino (WIK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WIK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WIK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WIK, досліджуйте ціну токена WIK в реальному часі!

Прогноз ціни WIK Хочете знати, куди рухається WIK? Наша сторінка прогнозу ціни WIK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WIK зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!