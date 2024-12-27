Сьогоднішня ціна WickedBet Casino (WIK)

Поточна ціна WickedBet Casino (WIK) сьогодні становить 0.02057814 USD з ринковою капіталізацією $ 946.66K USD. Ціна WIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WickedBet Casino:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD

- зміна ціни WickedBet Casino протягом дня — -5.32%

- циркуляційна пропозиція – 46.00M USD

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