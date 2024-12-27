Ціна WickedBet Casino (WIK)
Поточна ціна WickedBet Casino (WIK) сьогодні становить 0.02057814 USD з ринковою капіталізацією $ 946.66K USD. Ціна WIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WickedBet Casino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD
- зміна ціни WickedBet Casino протягом дня — -5.32%
- циркуляційна пропозиція – 46.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WickedBet Casino до USD становила $ -0.00115641211593624.
За останні 30 днів зміна ціни WickedBet Casino до USD становила $ -0.0057703203.
За останні 60 днів зміна ціни WickedBet Casino до USD становила $ -0.0032931115.
За останні 90 днів зміна ціни WickedBet Casino до USD становила $ -0.01803495093130798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00115641211593624
|-5.32%
|30 днів
|$ -0.0057703203
|-28.04%
|60 днів
|$ -0.0032931115
|-16.00%
|90 днів
|$ -0.01803495093130798
|-46.70%
Останній аналіз цін WickedBet Casino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.49%
-5.32%
-7.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.
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