Ціна Wibx (WBX)
Поточна ціна Wibx (WBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wibx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.74K USD
- зміна ціни Wibx протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wibx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wibx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wibx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wibx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-11.21%
|60 днів
|$ 0
|-23.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wibx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
+0.01%
-3.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wibx is the real utility token. Leading in transactions, Wibx is more than a cryptocurrency: it's the chain that connects communities and businesses.
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