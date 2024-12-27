Сьогоднішня ціна WibWob (WIBWOB)

Поточна ціна WibWob (WIBWOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 802.55K USD. Ціна WIBWOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WibWob:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.27K USD

- зміна ціни WibWob протягом дня — +4.34%

- циркуляційна пропозиція – 982.55M USD

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