Ціна WibWob (WIBWOB)
Поточна ціна WibWob (WIBWOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 802.55K USD. Ціна WIBWOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WibWob:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.27K USD
- зміна ціни WibWob протягом дня — +4.34%
- циркуляційна пропозиція – 982.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WibWob до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WibWob до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WibWob до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WibWob до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.34%
|30 днів
|$ 0
|-83.11%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WibWob: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.01%
+4.34%
+11.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
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