Ціна WibeGram (WIBE)
Поточна ціна WibeGram (WIBE) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 3.48M USD. Ціна WIBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WibeGram:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.47K USD
- зміна ціни WibeGram протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 3.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WibeGram до USD становила $ -0.004337596956121.
За останні 30 днів зміна ціни WibeGram до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WibeGram до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WibeGram до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.004337596956121
|-0.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WibeGram: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-0.38%
--
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