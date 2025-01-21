Сьогоднішня ціна WibeGram (WIBE)

Поточна ціна WibeGram (WIBE) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 3.48M USD. Ціна WIBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WibeGram:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.47K USD

- зміна ціни WibeGram протягом дня — -0.38%

- циркуляційна пропозиція – 3.11M USD

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