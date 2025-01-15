Ціна Whyyoutouzhele (LI)
Поточна ціна Whyyoutouzhele (LI) сьогодні становить 0.00217581 USD з ринковою капіталізацією $ 2.16M USD. Ціна LI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whyyoutouzhele:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.65K USD
- зміна ціни Whyyoutouzhele протягом дня — +8.79%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
Отримуйте оновлення цін LI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whyyoutouzhele до USD становила $ +0.00017574.
За останні 30 днів зміна ціни Whyyoutouzhele до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whyyoutouzhele до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whyyoutouzhele до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017574
|+8.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whyyoutouzhele: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.01%
+8.79%
-8.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LI до AUD
A$0.003481296
|1 LI до GBP
￡0.0017624061
|1 LI до EUR
€0.0020887776
|1 LI до USD
$0.00217581
|1 LI до MYR
RM0.0097693869
|1 LI до TRY
₺0.0771542226
|1 LI до JPY
¥0.3400138287
|1 LI до RUB
₽0.2236515099
|1 LI до INR
₹0.1878594354
|1 LI до IDR
Rp35.6690106864
|1 LI до PHP
₱0.1270890621
|1 LI до EGP
￡E.0.1097913726
|1 LI до BRL
R$0.0131201343
|1 LI до CAD
C$0.0031114083
|1 LI до BDT
৳0.2631859776
|1 LI до NGN
₦3.383819712
|1 LI до UAH
₴0.0915580848
|1 LI до VES
Bs0.11531793
|1 LI до PKR
Rs0.6058978107
|1 LI до KZT
₸1.1487841638
|1 LI до THB
฿0.0751742355
|1 LI до TWD
NT$0.071584149
|1 LI до CHF
Fr0.0019799871
|1 LI до HKD
HK$0.0169278018
|1 LI до MAD
.د.م0.0217798581