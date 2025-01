Що таке WhiteRock ( WHITE)

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

Ресурс WhiteRock (WHITE) Whitepaper Офіційний вебсайт