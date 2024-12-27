Сьогоднішня ціна Whiteheart (WHITE)

Поточна ціна Whiteheart (WHITE) сьогодні становить 5,815.17 USD з ринковою капіталізацією $ 51.69M USD. Ціна WHITE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whiteheart:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 581.52 USD

- зміна ціни Whiteheart протягом дня — +1.48%

- циркуляційна пропозиція – 8.89K USD

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