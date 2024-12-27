Ціна Whiteheart (WHITE)
Поточна ціна Whiteheart (WHITE) сьогодні становить 5,815.17 USD з ринковою капіталізацією $ 51.69M USD. Ціна WHITE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whiteheart:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 581.52 USD
- зміна ціни Whiteheart протягом дня — +1.48%
- циркуляційна пропозиція – 8.89K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whiteheart до USD становила $ +84.66.
За останні 30 днів зміна ціни Whiteheart до USD становила $ -33.2185771080.
За останні 60 днів зміна ціни Whiteheart до USD становила $ +2,311.9970331510.
За останні 90 днів зміна ціни Whiteheart до USD становила $ +1,253.113311618786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +84.66
|+1.48%
|30 днів
|$ -33.2185771080
|-0.57%
|60 днів
|$ +2,311.9970331510
|+39.76%
|90 днів
|$ +1,253.113311618786
|+27.47%
Останній аналіз цін Whiteheart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.48%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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