Ціна Whitecoin (XWC)
Поточна ціна Whitecoin (XWC) сьогодні становить 0.0214187 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whitecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.01K USD
- зміна ціни Whitecoin протягом дня — -7.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін XWC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XWC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whitecoin до USD становила $ -0.00186037511994673.
За останні 30 днів зміна ціни Whitecoin до USD становила $ -0.0061952304.
За останні 60 днів зміна ціни Whitecoin до USD становила $ -0.0092002912.
За останні 90 днів зміна ціни Whitecoin до USD становила $ +0.009288688310535895.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00186037511994673
|-7.99%
|30 днів
|$ -0.0061952304
|-28.92%
|60 днів
|$ -0.0092002912
|-42.95%
|90 днів
|$ +0.009288688310535895
|+76.58%
Останній аналіз цін Whitecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-7.99%
-26.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake（RPOS）Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XWC до AUD
A$0.034484107
|1 XWC до GBP
￡0.017349147
|1 XWC до EUR
€0.020776139
|1 XWC до USD
$0.0214187
|1 XWC до MYR
RM0.09638415
|1 XWC до TRY
₺0.759721289
|1 XWC до JPY
¥3.3841546
|1 XWC до RUB
₽2.214265206
|1 XWC до INR
₹1.85271755
|1 XWC до IDR
Rp351.126173328
|1 XWC до PHP
₱1.257920251
|1 XWC до EGP
￡E.1.080573415
|1 XWC до BRL
R$0.129368948
|1 XWC до CAD
C$0.030628741
|1 XWC до BDT
৳2.605156481
|1 XWC до NGN
₦33.258743173
|1 XWC до UAH
₴0.906225197
|1 XWC до VES
Bs1.1351911
|1 XWC до PKR
Rs5.96939169
|1 XWC до KZT
₸11.368617586
|1 XWC до THB
฿0.742800516
|1 XWC до TWD
NT$0.706388726
|1 XWC до CHF
Fr0.019491017
|1 XWC до HKD
HK$0.166637486
|1 XWC до MAD
.د.م0.215686309