Що таке Whitecoin ( XWC)

Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake(RPOS)Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.

Ресурс Whitecoin (XWC) Офіційний вебсайт