Сьогоднішня ціна Whitecoin (XWC)

Поточна ціна Whitecoin (XWC) сьогодні становить 0.0214187 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XWC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whitecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.01K USD

- зміна ціни Whitecoin протягом дня — -7.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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