Сьогоднішня ціна White Whale (WHALE)

Поточна ціна White Whale (WHALE) сьогодні становить 0.00317398 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна WHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності White Whale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.24K USD

- зміна ціни White Whale протягом дня — -5.34%

- циркуляційна пропозиція – 544.02M USD

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