Токеноміка White Mountain Ermine (ERMINE) Дізнайтеся ключову інформацію про White Mountain Ermine (ERMINE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація White Mountain Ermine (ERMINE) White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty. Офіційний вебсайт: https://erminesol.com/ Купити ERMINE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни White Mountain Ermine (ERMINE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена White Mountain Ermine (ERMINE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,73K $ 7,73K $ 7,73K Загальна пропозиція: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M Циркуляційна пропозиція: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,73K $ 7,73K $ 7,73K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну White Mountain Ermine (ERMINE)

Токеноміка White Mountain Ermine (ERMINE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки White Mountain Ermine (ERMINE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ERMINE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ERMINE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ERMINE, досліджуйте ціну токена ERMINE в реальному часі!

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