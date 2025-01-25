Сьогоднішня ціна White Mountain Ermine (ERMINE)

Поточна ціна White Mountain Ermine (ERMINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.84K USD. Ціна ERMINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності White Mountain Ermine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.65K USD

- зміна ціни White Mountain Ermine протягом дня — -2.43%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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