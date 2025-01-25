Ціна White Mountain Ermine (ERMINE)
Поточна ціна White Mountain Ermine (ERMINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.84K USD. Ціна ERMINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності White Mountain Ermine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.65K USD
- зміна ціни White Mountain Ermine протягом дня — -2.43%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни White Mountain Ermine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни White Mountain Ermine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни White Mountain Ermine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни White Mountain Ermine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін White Mountain Ermine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.90%
-2.43%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty.
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