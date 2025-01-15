Ціна White Monster (WMSTER)
Поточна ціна White Monster (WMSTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WMSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності White Monster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 349.02 USD
- зміна ціни White Monster протягом дня — +3.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни White Monster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни White Monster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни White Monster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни White Monster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.69%
|30 днів
|$ 0
|-64.12%
|60 днів
|$ 0
|-83.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін White Monster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.20%
+3.69%
-19.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
White monster is a collective of folks who enjoy all things bodybuilding, heavy lifting and stimulants. Launched with no pre-sale, zero taxes, ownership renounced and liquidity locked. This is a community takeover and identifies as a culture & lifestyle coin
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