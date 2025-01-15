Ціна White Lotus (LOTUS)
Поточна ціна White Lotus (LOTUS) сьогодні становить 0.762353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності White Lotus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 791.26 USD
- зміна ціни White Lotus протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни White Lotus до USD становила $ +0.00135553.
За останні 30 днів зміна ціни White Lotus до USD становила $ -0.1547458425.
За останні 60 днів зміна ціни White Lotus до USD становила $ -0.0087799432.
За останні 90 днів зміна ціни White Lotus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00135553
|+0.18%
|30 днів
|$ -0.1547458425
|-20.29%
|60 днів
|$ -0.0087799432
|-1.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін White Lotus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.18%
-17.82%
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