Ціна White Coffee Cat (WCC)
Поточна ціна White Coffee Cat (WCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.19K USD. Ціна WCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності White Coffee Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.46 USD
- зміна ціни White Coffee Cat протягом дня — -8.07%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни White Coffee Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни White Coffee Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни White Coffee Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни White Coffee Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.07%
|30 днів
|$ 0
|-40.15%
|60 днів
|$ 0
|-64.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін White Coffee Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
-8.07%
+26.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow.
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