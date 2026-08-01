Сьогоднішня ціна White Claw

Поточна ціна White Claw (WCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WCLAW до USD становить $ 0 за WCLAW.

White Claw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 162 903, з циркуляційною пропозицією у 781,96M WCLAW. Протягом останніх 24 годин WCLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WCLAW змінився на +0,33% за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,27K.

Ринкова інформація щодо White Claw (WCLAW)

Ринкова капіталізація $ 162,90K$ 162,90K $ 162,90K Обсяг (за 24 год) $ 1,27K$ 1,27K $ 1,27K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 208,29K$ 208,29K $ 208,29K Циркуляційне постачання 781,96M 781,96M 781,96M Загальна пропозиція 999 830 635,140409 999 830 635,140409 999 830 635,140409

Поточна ринкова капіталізація White Claw — $ 162,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,27K. Циркуляційна пропозиція WCLAW — 781,96M, зі загальною пропозицією 999830635.140409. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,29K.