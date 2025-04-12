Ціна White Bike (BIKE)
Поточна ціна White Bike (BIKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.33M USD. Ціна BIKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності White Bike:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни White Bike протягом дня — +7.52%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни White Bike до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни White Bike до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни White Bike до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни White Bike до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін White Bike: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+7.52%
+4.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It’s a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!!
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