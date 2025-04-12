Сьогоднішня ціна White Bike (BIKE)

Поточна ціна White Bike (BIKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.33M USD. Ціна BIKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності White Bike:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни White Bike протягом дня — +7.52%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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