Ціна Whispy (WHISPY)
Поточна ціна Whispy (WHISPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.99K USD. Ціна WHISPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whispy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.26 USD
- зміна ціни Whispy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whispy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Whispy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whispy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whispy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.98%
|60 днів
|$ 0
|-16.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whispy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+5.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.
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