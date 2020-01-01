Токеноміка Whispers Of Decay ($DCAY)

Токеноміка Whispers Of Decay ($DCAY)

Дізнайтеся ключову інформацію про Whispers Of Decay ($DCAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Офіційний вебсайт:
https://www.dcay.info
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view

Токеноміка та аналіз ціни Whispers Of Decay ($DCAY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Whispers Of Decay ($DCAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 63,71K
$ 63,71K$ 63,71K
Загальна пропозиція:
$ 76,00M
$ 76,00M$ 76,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 56,87M
$ 56,87M$ 56,87M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 85,15K
$ 85,15K$ 85,15K
Історичний максимум:
$ 0,01317514
$ 0,01317514$ 0,01317514
Історичний мінімум:
$ 0,00096565
$ 0,00096565$ 0,00096565
Поточна ціна:
$ 0,00112043
$ 0,00112043$ 0,00112043

Токеноміка Whispers Of Decay ($DCAY): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Whispers Of Decay ($DCAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $DCAY, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DCAY, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DCAY, досліджуйте ціну токена $DCAY в реальному часі!

Прогноз ціни $DCAY

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.