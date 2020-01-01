Токеноміка Whispers Of Decay ($DCAY) Дізнайтеся ключову інформацію про Whispers Of Decay ($DCAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Whispers Of Decay ($DCAY) Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Офіційний вебсайт: https://www.dcay.info Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Купити $DCAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Whispers Of Decay ($DCAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Whispers Of Decay ($DCAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63,71K $ 63,71K $ 63,71K Загальна пропозиція: $ 76,00M $ 76,00M $ 76,00M Циркуляційна пропозиція: $ 56,87M $ 56,87M $ 56,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 85,15K $ 85,15K $ 85,15K Історичний максимум: $ 0,01317514 $ 0,01317514 $ 0,01317514 Історичний мінімум: $ 0,00096565 $ 0,00096565 $ 0,00096565 Поточна ціна: $ 0,00112043 $ 0,00112043 $ 0,00112043 Дізнайтеся більше про ціну Whispers Of Decay ($DCAY)

Токеноміка Whispers Of Decay ($DCAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Whispers Of Decay ($DCAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $DCAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DCAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DCAY, досліджуйте ціну токена $DCAY в реальному часі!

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