Сьогоднішня ціна Whispers Of Decay ($DCAY)

Поточна ціна Whispers Of Decay ($DCAY) сьогодні становить 0.00617483 USD з ринковою капіталізацією $ 317.14K USD. Ціна $DCAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whispers Of Decay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD

- зміна ціни Whispers Of Decay протягом дня — -4.76%

- циркуляційна пропозиція – 51.28M USD

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