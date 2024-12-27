Ціна Whispers Of Decay ($DCAY)
Поточна ціна Whispers Of Decay ($DCAY) сьогодні становить 0.00617483 USD з ринковою капіталізацією $ 317.14K USD. Ціна $DCAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whispers Of Decay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD
- зміна ціни Whispers Of Decay протягом дня — -4.76%
- циркуляційна пропозиція – 51.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whispers Of Decay до USD становила $ -0.000308861660246785.
За останні 30 днів зміна ціни Whispers Of Decay до USD становила $ +0.0005557408.
За останні 60 днів зміна ціни Whispers Of Decay до USD становила $ +0.0000212148.
За останні 90 днів зміна ціни Whispers Of Decay до USD становила $ +0.001817536877418236.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000308861660246785
|-4.76%
|30 днів
|$ +0.0005557408
|+9.00%
|60 днів
|$ +0.0000212148
|+0.34%
|90 днів
|$ +0.001817536877418236
|+41.71%
Останній аналіз цін Whispers Of Decay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-4.76%
-16.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.
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