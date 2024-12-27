Сьогоднішня ціна WHISKEY (WHISKEY)

Поточна ціна WHISKEY (WHISKEY) сьогодні становить 0.00386273 USD з ринковою капіталізацією $ 3.85M USD. Ціна WHISKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WHISKEY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.10K USD

- зміна ціни WHISKEY протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 997.50M USD

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