Ціна WHISKEY (WHISKEY)
Поточна ціна WHISKEY (WHISKEY) сьогодні становить 0.00386273 USD з ринковою капіталізацією $ 3.85M USD. Ціна WHISKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WHISKEY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.10K USD
- зміна ціни WHISKEY протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 997.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WHISKEY до USD становила $ -0.000145493645224816.
За останні 30 днів зміна ціни WHISKEY до USD становила $ +0.0040556841.
За останні 60 днів зміна ціни WHISKEY до USD становила $ +0.0050364058.
За останні 90 днів зміна ціни WHISKEY до USD становила $ +0.0028458736655189118.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000145493645224816
|-3.62%
|30 днів
|$ +0.0040556841
|+105.00%
|60 днів
|$ +0.0050364058
|+130.38%
|90 днів
|$ +0.0028458736655189118
|+279.87%
Останній аналіз цін WHISKEY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.14%
-3.62%
+23.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are just a new MEME coin, tastes like WHISKEY.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WHISKEY до AUD
A$0.0062189953
|1 WHISKEY до GBP
￡0.0030515567
|1 WHISKEY до EUR
€0.0036695935
|1 WHISKEY до USD
$0.00386273
|1 WHISKEY до MYR
RM0.0172664031
|1 WHISKEY до TRY
₺0.135968096
|1 WHISKEY до JPY
¥0.6094229121
|1 WHISKEY до RUB
₽0.396702371
|1 WHISKEY до INR
₹0.3301089058
|1 WHISKEY до IDR
Rp62.3020880519
|1 WHISKEY до PHP
₱0.2236134397
|1 WHISKEY до EGP
￡E.0.1964970751
|1 WHISKEY до BRL
R$0.023948926
|1 WHISKEY до CAD
C$0.0055623312
|1 WHISKEY до BDT
৳0.4617121169
|1 WHISKEY до NGN
₦5.9794287854
|1 WHISKEY до UAH
₴0.1620801508
|1 WHISKEY до VES
Bs0.19699923
|1 WHISKEY до PKR
Rs1.0753454047
|1 WHISKEY до KZT
₸2.0223709188
|1 WHISKEY до THB
฿0.131719093
|1 WHISKEY до TWD
NT$0.1268906805
|1 WHISKEY до CHF
Fr0.003476457
|1 WHISKEY до HKD
HK$0.0299747848
|1 WHISKEY до MAD
.د.م0.0389749457