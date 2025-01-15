Ціна Whirl (WHIRL)
Поточна ціна Whirl (WHIRL) сьогодні становить 0.00919524 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whirl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.22 USD
- зміна ціни Whirl протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whirl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Whirl до USD становила $ -0.0054705259.
За останні 60 днів зміна ціни Whirl до USD становила $ -0.0062265586.
За останні 90 днів зміна ціни Whirl до USD становила $ -0.1010954424142848.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ -0.0054705259
|-59.49%
|60 днів
|$ -0.0062265586
|-67.71%
|90 днів
|$ -0.1010954424142848
|-91.66%
Останній аналіз цін Whirl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+0.66%
-12.56%
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