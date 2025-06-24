Ціна whinecoin (WHINECOIN)
Поточна ціна whinecoin (WHINECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112,43K USD. Ціна WHINECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності whinecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни whinecoin протягом дня — +28,64%
- циркуляційна пропозиція – 999,71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни whinecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни whinecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни whinecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни whinecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28,64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін whinecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,06%
+28,64%
+41,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal.
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