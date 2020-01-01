Токеноміка Whine Coin (WHINE) Дізнайтеся ключову інформацію про Whine Coin (WHINE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Whine Coin (WHINE) Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding Офіційний вебсайт: https://whinecoin.com Купити WHINE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Whine Coin (WHINE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Whine Coin (WHINE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 663,67K $ 663,67K $ 663,67K Загальна пропозиція: $ 90,00B $ 90,00B $ 90,00B Циркуляційна пропозиція: $ 90,00B $ 90,00B $ 90,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 663,67K $ 663,67K $ 663,67K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Whine Coin (WHINE)

Токеноміка Whine Coin (WHINE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Whine Coin (WHINE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WHINE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WHINE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WHINE, досліджуйте ціну токена WHINE в реальному часі!

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