Сьогоднішня ціна Whine Coin (WHINE)

Поточна ціна Whine Coin (WHINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.38M USD. Ціна WHINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whine Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.73 USD

- зміна ціни Whine Coin протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 90.00B USD

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