Ціна Whine Coin (WHINE)
Поточна ціна Whine Coin (WHINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.38M USD. Ціна WHINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whine Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.73 USD
- зміна ціни Whine Coin протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 90.00B USD
Отримуйте оновлення цін WHINE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WHINE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whine Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Whine Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whine Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whine Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.36%
|30 днів
|$ 0
|-23.30%
|60 днів
|$ 0
|-8.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whine Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
-0.36%
-3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WHINE до AUD
A$--
|1 WHINE до GBP
￡--
|1 WHINE до EUR
€--
|1 WHINE до USD
$--
|1 WHINE до MYR
RM--
|1 WHINE до TRY
₺--
|1 WHINE до JPY
¥--
|1 WHINE до RUB
₽--
|1 WHINE до INR
₹--
|1 WHINE до IDR
Rp--
|1 WHINE до PHP
₱--
|1 WHINE до EGP
￡E.--
|1 WHINE до BRL
R$--
|1 WHINE до CAD
C$--
|1 WHINE до BDT
৳--
|1 WHINE до NGN
₦--
|1 WHINE до UAH
₴--
|1 WHINE до VES
Bs--
|1 WHINE до PKR
Rs--
|1 WHINE до KZT
₸--
|1 WHINE до THB
฿--
|1 WHINE до TWD
NT$--
|1 WHINE до CHF
Fr--
|1 WHINE до HKD
HK$--
|1 WHINE до MAD
.د.م--