Токеноміка When he still (WHENHE) Дізнайтеся ключову інформацію про When he still (WHENHE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація When he still (WHENHE) The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Офіційний вебсайт: https://whenhestill.com/ Купити WHENHE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни When he still (WHENHE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена When he still (WHENHE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,61K $ 37,61K $ 37,61K Загальна пропозиція: $ 999,58M $ 999,58M $ 999,58M Циркуляційна пропозиція: $ 999,58M $ 999,58M $ 999,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 37,61K $ 37,61K $ 37,61K Історичний максимум: $ 0,00109695 $ 0,00109695 $ 0,00109695 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну When he still (WHENHE)

Токеноміка When he still (WHENHE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки When he still (WHENHE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WHENHE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WHENHE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WHENHE, досліджуйте ціну токена WHENHE в реальному часі!

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