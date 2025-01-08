Ціна Wheelchair Cat (CRIPPL)
Поточна ціна Wheelchair Cat (CRIPPL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.22K USD. Ціна CRIPPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wheelchair Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.41 USD
- зміна ціни Wheelchair Cat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 954.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wheelchair Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wheelchair Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wheelchair Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wheelchair Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.88%
|60 днів
|$ 0
|-7.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wheelchair Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memetic Evolution Amidst the very ordinary tapestry of the new digital age, emerges a crippling hero: Wheelchair Cat. Bound not by the landscapes of earthly gravity, this feline force defies laws of motion with wheels in motion. Meet $CRIPPL, your golden ticket to a revolution wrapped in whiskers and wheels. Dont be late. Get $Crippl. GG Why this Memecoin? Borne not from laziness but pure ingenuity, Wheelchair Cat embodies limitless resilience. Who needs the lower set of paws when you have perfectly engineered precision wheels crafted by the finest cryptographers? No Roadkill Here
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