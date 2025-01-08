Сьогоднішня ціна Wheelchair Cat (CRIPPL)

Поточна ціна Wheelchair Cat (CRIPPL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.22K USD. Ціна CRIPPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wheelchair Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.41 USD

- зміна ціни Wheelchair Cat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 954.22M USD

Отримуйте оновлення цін CRIPPL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRIPPL.