Сьогоднішня ціна WhatTheFreg (WTF)

Поточна ціна WhatTheFreg (WTF) сьогодні становить 0,00149491 USD з ринковою капіталізацією $ 1,49M USD. Ціна WTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WhatTheFreg:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WhatTheFreg протягом дня — +2,93%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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