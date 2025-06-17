Ціна WhatTheFreg (WTF)
Поточна ціна WhatTheFreg (WTF) сьогодні становить 0,00149491 USD з ринковою капіталізацією $ 1,49M USD. Ціна WTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WhatTheFreg:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WhatTheFreg протягом дня — +2,93%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WhatTheFreg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WhatTheFreg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WhatTheFreg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WhatTheFreg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WhatTheFreg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,29%
+2,93%
-12,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain.
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