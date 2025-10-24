Інформація щодо ціни WHATRR (WHATRR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) -1,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,43%

Актуальна ціна WHATRR (WHATRR) становить --. За останні 24 години WHATRR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WHATRR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WHATRR змінився на -0,12% за останню годину, -1,83% за 24 години та на -33,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WHATRR (WHATRR)

Ринкова капіталізація $ 384,76K$ 384,76K $ 384,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 384,76K$ 384,76K $ 384,76K Циркуляційне постачання 20,00B 20,00B 20,00B Загальна пропозиція 19 999 780 014,03275 19 999 780 014,03275 19 999 780 014,03275

Поточна ринкова капіталізація WHATRR — $ 384,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHATRR — 20,00B, зі загальною пропозицією 19999780014.03275. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 384,76K.