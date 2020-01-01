Токеноміка Whatever Ape (WAPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Whatever Ape (WAPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Whatever Ape (WAPE) Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Офіційний вебсайт: https://whateverape.xyz/ Купити WAPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Whatever Ape (WAPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Whatever Ape (WAPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,88K $ 12,88K $ 12,88K Загальна пропозиція: $ 998,51M $ 998,51M $ 998,51M Циркуляційна пропозиція: $ 998,51M $ 998,51M $ 998,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,88K $ 12,88K $ 12,88K Історичний максимум: $ 0,00240868 $ 0,00240868 $ 0,00240868 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Whatever Ape (WAPE)

Токеноміка Whatever Ape (WAPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Whatever Ape (WAPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAPE, досліджуйте ціну токена WAPE в реальному часі!

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