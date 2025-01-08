Сьогоднішня ціна Whatever Ape (WAPE)

Поточна ціна Whatever Ape (WAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.82K USD. Ціна WAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whatever Ape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.60 USD

- зміна ціни Whatever Ape протягом дня — -7.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.25M USD

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