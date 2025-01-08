Ціна Whatever Ape (WAPE)
Поточна ціна Whatever Ape (WAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.82K USD. Ціна WAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whatever Ape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.60 USD
- зміна ціни Whatever Ape протягом дня — -7.25%
- циркуляційна пропозиція – 999.25M USD
Отримуйте оновлення цін WAPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAPE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whatever Ape до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Whatever Ape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whatever Ape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whatever Ape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.25%
|30 днів
|$ 0
|-24.32%
|60 днів
|$ 0
|-41.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whatever Ape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-7.25%
+5.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WAPE до AUD
A$--
|1 WAPE до GBP
￡--
|1 WAPE до EUR
€--
|1 WAPE до USD
$--
|1 WAPE до MYR
RM--
|1 WAPE до TRY
₺--
|1 WAPE до JPY
¥--
|1 WAPE до RUB
₽--
|1 WAPE до INR
₹--
|1 WAPE до IDR
Rp--
|1 WAPE до PHP
₱--
|1 WAPE до EGP
￡E.--
|1 WAPE до BRL
R$--
|1 WAPE до CAD
C$--
|1 WAPE до BDT
৳--
|1 WAPE до NGN
₦--
|1 WAPE до UAH
₴--
|1 WAPE до VES
Bs--
|1 WAPE до PKR
Rs--
|1 WAPE до KZT
₸--
|1 WAPE до THB
฿--
|1 WAPE до TWD
NT$--
|1 WAPE до CHF
Fr--
|1 WAPE до HKD
HK$--
|1 WAPE до MAD
.د.م--