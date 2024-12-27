Сьогоднішня ціна WhatAI (WHAT)

Поточна ціна WhatAI (WHAT) сьогодні становить 0.00129079 USD з ринковою капіталізацією $ 129.08K USD. Ціна WHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WhatAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 622.08 USD

- зміна ціни WhatAI протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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