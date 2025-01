Що таке What the Duck ( WHAT)

What the Duck is the best meme coin in crypto. It's cute, funny, clever, relatable and original. What the Duck is a metaphor for crypto. The market dumps: what the duck. The market tracks sideways for months: what the duck. The market pumps beyond belief: what the duck. 100T supply. Contract renounced. 100% of liquidity locked for 100 years. 0% buy or sell tax. Only 5% of the supply to the team. Aussie Dev. You're still early, join our passionate community of winners.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс What the Duck (WHAT) Офіційний вебсайт