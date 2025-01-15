Ціна What the Duck (WHAT)
Поточна ціна What the Duck (WHAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності What the Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.00 USD
- зміна ціни What the Duck протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни What the Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни What the Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни What the Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни What the Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.62%
|60 днів
|$ 0
|-98.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін What the Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What the Duck is the best meme coin in crypto. It's cute, funny, clever, relatable and original. What the Duck is a metaphor for crypto. The market dumps: what the duck. The market tracks sideways for months: what the duck. The market pumps beyond belief: what the duck. 100T supply. Contract renounced. 100% of liquidity locked for 100 years. 0% buy or sell tax. Only 5% of the supply to the team. Aussie Dev. You're still early, join our passionate community of winners.
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