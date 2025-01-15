Ціна What The (WTF)
Поточна ціна What The (WTF) сьогодні становить 0.00900272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності What The:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.14 USD
- зміна ціни What The протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни What The до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни What The до USD становила $ -0.0024251995.
За останні 60 днів зміна ціни What The до USD становила $ -0.0010399140.
За останні 90 днів зміна ціни What The до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0024251995
|-26.93%
|60 днів
|$ -0.0010399140
|-11.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін What The: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-22.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WTF is an ecosystem memecoin aimed at developing its own line of AMBITIOUS products.
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