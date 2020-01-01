Токеноміка what if (IF) Дізнайтеся ключову інформацію про what if (IF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни what if (IF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена what if (IF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 341,43K $ 341,43K $ 341,43K Загальна пропозиція: $ 998,07M $ 998,07M $ 998,07M Циркуляційна пропозиція: $ 998,07M $ 998,07M $ 998,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 341,43K $ 341,43K $ 341,43K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00034266 $ 0,00034266 $ 0,00034266 Дізнайтеся більше про ціну what if (IF)

Токеноміка what if (IF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки what if (IF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IF, досліджуйте ціну токена IF в реальному часі!

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