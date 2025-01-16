Ціна what if (IF)
Поточна ціна what if (IF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.04K USD. Ціна IF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності what if:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.28 USD
- зміна ціни what if протягом дня — +10.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни what if до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни what if до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни what if до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни what if до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін what if: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+10.91%
-23.23%
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