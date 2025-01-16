Сьогоднішня ціна what if (IF)

Поточна ціна what if (IF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.04K USD. Ціна IF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності what if:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 460.28 USD

- зміна ціни what if протягом дня — +10.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.05M USD

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