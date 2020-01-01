Токеноміка whallah ($WALLAH)
Інформація whallah ($WALLAH)
🐋 The 10 Commandments of #Whallah
As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents…
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Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation.
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Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke.
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Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean.
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Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise.
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Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood.
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Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune.
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Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter.
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Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current.
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Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord.
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Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.
Токеноміка та аналіз ціни whallah ($WALLAH)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена whallah ($WALLAH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка whallah ($WALLAH): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки whallah ($WALLAH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів $WALLAH, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WALLAH, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Прогноз ціни $WALLAH
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