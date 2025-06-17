Сьогоднішня ціна whallah ($WALLAH)

Поточна ціна whallah ($WALLAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22,87K USD. Ціна $WALLAH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності whallah:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни whallah протягом дня — -37,55%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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