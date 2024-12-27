Сьогоднішня ціна Whales Market (WHALES)

Поточна ціна Whales Market (WHALES) сьогодні становить 0.222712 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна WHALES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whales Market:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 699.21K USD

- зміна ціни Whales Market протягом дня — +11.69%

- циркуляційна пропозиція – 26.03M USD

Отримуйте оновлення цін WHALES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WHALES.