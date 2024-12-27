Ціна Whales Market (WHALES)
Поточна ціна Whales Market (WHALES) сьогодні становить 0.222712 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна WHALES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whales Market:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 699.21K USD
- зміна ціни Whales Market протягом дня — +11.69%
- циркуляційна пропозиція – 26.03M USD
Отримуйте оновлення цін WHALES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WHALES.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whales Market до USD становила $ +0.02330521.
За останні 30 днів зміна ціни Whales Market до USD становила $ +0.0973886391.
За останні 60 днів зміна ціни Whales Market до USD становила $ +0.1500920086.
За останні 90 днів зміна ціни Whales Market до USD становила $ +0.10922944317309619.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02330521
|+11.69%
|30 днів
|$ +0.0973886391
|+43.73%
|60 днів
|$ +0.1500920086
|+67.39%
|90 днів
|$ +0.10922944317309619
|+96.25%
Останній аналіз цін Whales Market: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.78%
+11.69%
+51.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WHALES до AUD
A$0.35856632
|1 WHALES до GBP
￡0.17594248
|1 WHALES до EUR
€0.2115764
|1 WHALES до USD
$0.222712
|1 WHALES до MYR
RM0.99552264
|1 WHALES до TRY
₺7.8394624
|1 WHALES до JPY
¥35.13727224
|1 WHALES до RUB
₽22.8725224
|1 WHALES до INR
₹19.03296752
|1 WHALES до IDR
Rp3,592.12852936
|1 WHALES до PHP
₱12.89279768
|1 WHALES до EGP
￡E.11.32935944
|1 WHALES до BRL
R$1.3808144
|1 WHALES до CAD
C$0.32070528
|1 WHALES до BDT
৳26.62076536
|1 WHALES до NGN
₦344.75372176
|1 WHALES до UAH
₴9.34499552
|1 WHALES до VES
Bs11.358312
|1 WHALES до PKR
Rs62.00079368
|1 WHALES до KZT
₸116.60309472
|1 WHALES до THB
฿7.5944792
|1 WHALES до TWD
NT$7.3160892
|1 WHALES до CHF
Fr0.2004408
|1 WHALES до HKD
HK$1.72824512
|1 WHALES до MAD
.د.م2.24716408