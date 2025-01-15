Ціна WhaleRoom (WHL)
Поточна ціна WhaleRoom (WHL) сьогодні становить 0.212624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WhaleRoom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.73 USD
- зміна ціни WhaleRoom протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WhaleRoom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WhaleRoom до USD становила $ -0.0424555483.
За останні 60 днів зміна ціни WhaleRoom до USD становила $ +0.0057468227.
За останні 90 днів зміна ціни WhaleRoom до USD становила $ +0.03203596785933867.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0424555483
|-19.96%
|60 днів
|$ +0.0057468227
|+2.70%
|90 днів
|$ +0.03203596785933867
|+17.74%
Останній аналіз цін WhaleRoom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-19.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The WhaleRoom community is the first fully tokenized peer-to-peer community hosted on the Sentr3 token-gating platform. Holders get exclusive access to hosting discounts on Sentr3, member-only discussion rooms, and future event access and partner offers. Anyone is free to join the community and integrate the WHL social token into their token-gating use case.
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