Сьогоднішня ціна WhaleRoom (WHL)

Поточна ціна WhaleRoom (WHL) сьогодні становить 0.212624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WHL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WhaleRoom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.73 USD

- зміна ціни WhaleRoom протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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