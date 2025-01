Що таке WhaleRoom ( WHL)

The WhaleRoom community is the first fully tokenized peer-to-peer community hosted on the Sentr3 token-gating platform. Holders get exclusive access to hosting discounts on Sentr3, member-only discussion rooms, and future event access and partner offers. Anyone is free to join the community and integrate the WHL social token into their token-gating use case.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс WhaleRoom (WHL) Офіційний вебсайт