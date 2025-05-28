Сьогоднішня ціна Whalebit (CES)

Поточна ціна Whalebit (CES) сьогодні становить 4,6 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whalebit:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Whalebit протягом дня — +20,56%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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