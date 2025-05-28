Ціна Whalebit (CES)
Поточна ціна Whalebit (CES) сьогодні становить 4,6 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whalebit:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Whalebit протягом дня — +20,56%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whalebit до USD становила $ +0,784816.
За останні 30 днів зміна ціни Whalebit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whalebit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whalebit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,784816
|+20,56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whalebit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,30%
+20,56%
+9,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meta Whale is a fast-growing company uniting DeFi apps, GameFi platforms, NFT marketplaces, and other Web3 tools. The ecosystem is focused on building innovative solutions that improve users' marketing potential and increase income. Built as a gamified universe on the Polygon blockchain, it is powered by the utility token Whalebit (CES), enabling interaction across all platform features daily.
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₦7 289,988
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