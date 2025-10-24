Інформація щодо ціни WhaleAI (WHAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,141301 $ 0,141301 $ 0,141301 Мін. за 24 год $ 0,147042 $ 0,147042 $ 0,147042 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,141301$ 0,141301 $ 0,141301 Макс. за 24 год $ 0,147042$ 0,147042 $ 0,147042 Рекордний максимум $ 0,532364$ 0,532364 $ 0,532364 Найнижча ціна $ 0,068646$ 0,068646 $ 0,068646 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -2,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,15%

Актуальна ціна WhaleAI (WHAI) становить $0,142502. За останні 24 години WHAI торгувався між мінімумом у $ 0,141301 і максимумом у $ 0,147042, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WHAI становить $ 0,532364, тоді як його історичний мінімум — $ 0,068646.

Що стосується короткострокових результатів, то WHAI змінився на -- за останню годину, -2,93% за 24 години та на -4,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WhaleAI (WHAI)

Ринкова капіталізація $ 142,50K$ 142,50K $ 142,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,50K$ 142,50K $ 142,50K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WhaleAI — $ 142,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHAI — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,50K.