Токеноміка Whale Intel (WINT) Дізнайтеся ключову інформацію про Whale Intel (WINT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Whale Intel (WINT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Whale Intel (WINT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 640,55K $ 640,55K $ 640,55K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 226,89M $ 226,89M $ 226,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Історичний максимум: $ 0,019375 $ 0,019375 $ 0,019375 Історичний мінімум: $ 0,00158468 $ 0,00158468 $ 0,00158468 Поточна ціна: $ 0,00282321 $ 0,00282321 $ 0,00282321 Дізнайтеся більше про ціну Whale Intel (WINT)

Токеноміка Whale Intel (WINT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Whale Intel (WINT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WINT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WINT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WINT, досліджуйте ціну токена WINT в реальному часі!

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