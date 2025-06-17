Ціна Whale Intel (WINT)
Поточна ціна Whale Intel (WINT) сьогодні становить 0,00425316 USD з ринковою капіталізацією $ 821,25K USD. Ціна WINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Whale Intel:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Whale Intel протягом дня — +5,16%
- циркуляційна пропозиція – 193,09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Whale Intel до USD становила $ +0,00020888.
За останні 30 днів зміна ціни Whale Intel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Whale Intel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Whale Intel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00020888
|+5,16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Whale Intel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,59%
+5,16%
-22,42%
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