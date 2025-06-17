Сьогоднішня ціна Whale Intel (WINT)

Поточна ціна Whale Intel (WINT) сьогодні становить 0,00425316 USD з ринковою капіталізацією $ 821,25K USD. Ціна WINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Whale Intel:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Whale Intel протягом дня — +5,16%

- циркуляційна пропозиція – 193,09M USD

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